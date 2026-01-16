Bank of America veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Bank of America gab am 14.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 352,08 ARS. Im Vorjahresviertel waren 204,87 ARS je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 40,37 Prozent auf 67 367,22 Milliarden ARS. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 47 992,37 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 1203,45 ARS. Im letzten Jahr hatte Bank of America einen Gewinn von 734,83 ARS je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahr hat Bank of America im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 34,95 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 242 038,77 Milliarden ARS. Im Vorjahr waren 179 348,61 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at