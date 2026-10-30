Bank of America Aktie

Bank of America für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 858388 / ISIN: US0605051046

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30.10.2026 10:05:02

Bank of America vs. Goldman Sachs: Two Wall Street Giants, Two Very Different Revenue Stories

Bank of America (NYSE:BAC) and Goldman Sachs (NYSE:GS) are two of Wall Street's biggest names, but their revenue trends reveal an interesting contrast.

While both benefit from lending, trading, and overall investment activity, their businesses respond differently to current market conditions. With inflation remaining stubborn and capital markets active, the question for investors is which business is better positioned for sustained growth.

Bank of America generates revenue through consumer banking, lending, wealth management, and investment banking services, serving individuals, businesses, and institutions worldwide.

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Bank of America Corp Cert Deposito Arg Repr 0.5 Shs 21 140,00 0,09% Bank of America Corp Cert Deposito Arg Repr 0.5 Shs
Bank of America Corp. 44,79 -2,24% Bank of America Corp.
Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1200th Pfd Shs Series -5- 18,74 -1,83% Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1200th Pfd Shs Series -5-
Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1200th Fltg Rate Non Cum Pfd Shs Series -4- 19,28 0,31% Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1200th Fltg Rate Non Cum Pfd Shs Series -4-
Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1200th Fltg Rate Non Cum Pfd Shs Series -2- 17,63 0,28% Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1200th Fltg Rate Non Cum Pfd Shs Series -2-
Bank of America Corp Deposit shs Repr 1-1200th Fltg Rate Non-Cum Pfd Shs Series -1- 17,88 0,28% Bank of America Corp Deposit shs Repr 1-1200th Fltg Rate Non-Cum Pfd Shs Series -1-
Bank of America Corp 7 1-4 % Non-Cum Perp Conv Pfd Shs (L) 1 163,29 -0,66% Bank of America Corp 7 1-4 % Non-Cum Perp Conv Pfd Shs (L)
Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1000th Perp Pfd Shs Series -E- 17,82 -1,22% Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1000th Perp Pfd Shs Series -E-
Goldman Sachs 800,00 -3,22% Goldman Sachs
Goldman Sachs Group Inc Deposit Shs Repr 1-1000th Floating Rate Non-Cum Pfd Shs Ser -A- 18,36 -0,81% Goldman Sachs Group Inc Deposit Shs Repr 1-1000th Floating Rate Non-Cum Pfd Shs Ser -A-
Goldman Sachs Group Inc Deposit Shs Repr 1-1000th Perp Fltg Rate Non Cum Pfd Shs Ser -D- 18,00 0,00% Goldman Sachs Group Inc Deposit Shs Repr 1-1000th Perp Fltg Rate Non Cum Pfd Shs Ser -D-
Goldman Sachs Group Inc Deposit Shs Repr 1-1000th Flt Rt Non-Cum Pfd Series -C- 18,85 0,53% Goldman Sachs Group Inc Deposit Shs Repr 1-1000th Flt Rt Non-Cum Pfd Series -C-

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