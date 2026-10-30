Bank of America Aktie
WKN: 858388 / ISIN: US0605051046
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30.10.2026 21:00:02
Bank of America vs. JPMorgan Chase: Diverging Quarterly Revenue Trends for These Financial Giants
Bank of America Corp. (NYSE:BAC) primarily generates revenue by providing traditional consumer checking accounts, customized wealth management strategies, and global corporate lending.
While facing multiple securities fraud class action lawsuits and addressing a $1.2 billion penalty from the U.S. Treasury regarding anti-money laundering regulations, it acquired the cybersecurity firm MDSec Consulting Limited and introduced new generative AI capabilities alongside cross-border real-time payment solutions.
JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM) primarily earns revenue by offering retail banking accounts, commercial investment vehicles, and dedicated institutional asset management.
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