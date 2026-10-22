JPMorgan Chase Aktie
WKN: 850628 / ISIN: US46625H1005
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22.10.2026 16:30:02
Bank of America vs. JPMorgan Chase: Which Financial Stock Is a Better Buy in 2026?
Choosing between the titans of the financial world often comes down to weighing value against growth. Should you invest in Bank of America (NYSE:BAC) or JPMorgan Chase & (NYSE:JPM) today?
Bank of America focuses on a vast U.S. consumer base and digital banking efficiency, while JPMorgan Chase & operates as a global powerhouse with a massive presence in investment banking. Both are leaders in the financial world, offering stability but catering to different investor priorities.
Bank of America is one of the largest players in the bank stocks landscape, serving approximately 69 million consumer and small-business clients. The company provides services to individual consumers, institutional investors, and large corporations, and uses Freddie Mac as its primary purchaser of residential mortgage loans. Recent business developments include a $2.25 million settlement in a class action lawsuit over ATM fees at certain retail locations.
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Nachrichten zu JPMorgan Chase & Co.
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21.10.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert JPMorgan Chase-Aktie: So viel Gewinn hätte ein JPMorgan Chase-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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19.10.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
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19.10.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones im Plus (finanzen.at)
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16.10.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones fester (finanzen.at)
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16.10.26
|Gewinne in New York: Dow Jones zum Start mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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15.10.26
|Optimismus in New York: Das macht der Dow Jones nachmittags (finanzen.at)
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15.10.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones-Börsianer greifen mittags zu (finanzen.at)
|
14.10.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier JPMorgan Chase-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in JPMorgan Chase von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu JPMorgan Chase & Co.
|14.10.26
|JPMorgan Chase Halten
|DZ BANK
|13.10.26
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|13.10.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|JPMorgan Chase Halten
|DZ BANK
|13.10.26
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|13.10.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|04.05.26
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|14.04.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|01.04.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|14.10.26
|JPMorgan Chase Halten
|DZ BANK
|13.10.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Bank of America Corp Cert Deposito Arg Repr 0.5 Shs
|20 910,00
|0,43%
|Bank of America Corp.
|45,21
|-0,58%
|Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1200th Pfd Shs Series -5-
|19,20
|-0,21%
|Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1200th Fltg Rate Non Cum Pfd Shs Series -4-
|19,32
|-0,57%
|Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1200th Fltg Rate Non Cum Pfd Shs Series -2-
|18,00
|-0,44%
|Bank of America Corp Deposit shs Repr 1-1200th Fltg Rate Non-Cum Pfd Shs Series -1-
|18,02
|-0,50%
|Bank of America Corp 7 1-4 % Non-Cum Perp Conv Pfd Shs (L)
|1 171,00
|0,26%
|Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1000th Perp Pfd Shs Series -E-
|18,20
|0,39%
|JPMorgan Chase & Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.10 Shs
|36 740,00
|0,60%
|JPMorgan Chase & Co.
|296,55
|-1,00%
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