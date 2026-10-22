JPMorgan Chase Aktie

JPMorgan Chase für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850628 / ISIN: US46625H1005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
22.10.2026 16:30:02

Bank of America vs. JPMorgan Chase: Which Financial Stock Is a Better Buy in 2026?

Choosing between the titans of the financial world often comes down to weighing value against growth. Should you invest in Bank of America (NYSE:BAC) or JPMorgan Chase & (NYSE:JPM) today?

Bank of America focuses on a vast U.S. consumer base and digital banking efficiency, while JPMorgan Chase & operates as a global powerhouse with a massive presence in investment banking. Both are leaders in the financial world, offering stability but catering to different investor priorities.

Bank of America is one of the largest players in the bank stocks landscape, serving approximately 69 million consumer and small-business clients. The company provides services to individual consumers, institutional investors, and large corporations, and uses Freddie Mac as its primary purchaser of residential mortgage loans. Recent business developments include a $2.25 million settlement in a class action lawsuit over ATM fees at certain retail locations.

Continue reading

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu JPMorgan Chase & Co.

mehr Nachrichten

Analysen zu JPMorgan Chase & Co.

mehr Analysen
14.10.26 JPMorgan Chase Halten DZ BANK
13.10.26 JPMorgan Chase Outperform RBC Capital Markets
13.10.26 JPMorgan Chase Hold Jefferies & Company Inc.
25.09.26 JPMorgan Chase Hold Jefferies & Company Inc.
08.09.26 JPMorgan Chase Hold Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Bank of America Corp Cert Deposito Arg Repr 0.5 Shs 20 910,00 0,43% Bank of America Corp Cert Deposito Arg Repr 0.5 Shs
Bank of America Corp. 45,21 -0,58% Bank of America Corp.
Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1200th Pfd Shs Series -5- 19,20 -0,21% Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1200th Pfd Shs Series -5-
Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1200th Fltg Rate Non Cum Pfd Shs Series -4- 19,32 -0,57% Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1200th Fltg Rate Non Cum Pfd Shs Series -4-
Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1200th Fltg Rate Non Cum Pfd Shs Series -2- 18,00 -0,44% Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1200th Fltg Rate Non Cum Pfd Shs Series -2-
Bank of America Corp Deposit shs Repr 1-1200th Fltg Rate Non-Cum Pfd Shs Series -1- 18,02 -0,50% Bank of America Corp Deposit shs Repr 1-1200th Fltg Rate Non-Cum Pfd Shs Series -1-
Bank of America Corp 7 1-4 % Non-Cum Perp Conv Pfd Shs (L) 1 171,00 0,26% Bank of America Corp 7 1-4 % Non-Cum Perp Conv Pfd Shs (L)
Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1000th Perp Pfd Shs Series -E- 18,20 0,39% Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1000th Perp Pfd Shs Series -E-
JPMorgan Chase & Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.10 Shs 36 740,00 0,60% JPMorgan Chase & Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.10 Shs
JPMorgan Chase & Co. 296,55 -1,00% JPMorgan Chase & Co.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05:07 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
04:31 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen