Bank of America: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Bank of America gab am 14.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,98 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,820 USD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 48,02 Milliarden USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 46,88 Milliarden USD.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 3,81 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 3,21 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 2,19 Prozent auf 191,57 Milliarden USD. Im Vorjahr hatte Bank of America 195,87 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at