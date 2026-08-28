Bank of America Aktie
WKN: 858388 / ISIN: US0605051046
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28.08.2026 06:00:27
Bank of America will in der Schweiz in die Top 3
Nach 7 Jahren bei Bank of America zieht Thorsten Pauli weiter nach Asien und übergibt das Schweizer Geschäft an Olof Engelbrekts. Der neue Länderchef setzt sich hohe Ziele. Um diese zu erreichen, nimmt er verstärkt auch mittelgrosse Schweizer Firmen ins Visier.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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