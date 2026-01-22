|
22.01.2026 06:31:28
Bank Of Ayudhya: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Bank Of Ayudhya hat am 20.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,96 THB. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,860 THB je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz wurden 51,62 Milliarden THB gegenüber 48,46 Milliarden THB im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 4,31 THB. Im Vorjahr waren 4,04 THB je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 198,47 Milliarden THB. Im Vorjahreszeitraum waren 201,27 Milliarden THB in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt leichter -- DAX schlussendlich höher -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckte, tendierte der deutsche Leitindex leicht aufwärts. Der Dow zeigt sich im Freitagshandel mit einer negativen Tendenz. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.