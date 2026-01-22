Bank Of Ayudhya: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Bank Of Ayudhya hat am 20.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,96 THB. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,860 THB je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 51,62 Milliarden THB gegenüber 48,46 Milliarden THB im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 4,31 THB. Im Vorjahr waren 4,04 THB je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 198,47 Milliarden THB. Im Vorjahreszeitraum waren 201,27 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

