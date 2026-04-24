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24.04.2026 06:31:29
Bank Of Ayudhya: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Bank Of Ayudhya stellte am 21.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1,17 THB. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,02 THB je Aktie vermeldet.
Das vergangene Quartal hat Bank Of Ayudhya mit einem Umsatz von insgesamt 51,01 Milliarden THB abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 47,38 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren, um 7,67 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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