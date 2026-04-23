Bank Of Ayudhya legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Bank Of Ayudhya äußerte sich am 21.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,17 THB präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,02 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 51,01 Milliarden THB umgesetzt, gegenüber 47,38 Milliarden THB im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at