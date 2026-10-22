Bank Of Ayudhya legte Quartalsergebnis vor

Bank Of Ayudhya hat am 20.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,18 THB beziffert, während im Vorjahresquartal 1,19 THB je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 49,41 Milliarden THB – eine Minderung von 5,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 52,12 Milliarden THB eingefahren.

Redaktion finanzen.at