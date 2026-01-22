Bank Of Ayudhya mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Bank Of Ayudhya stellte am 20.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,60 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,510 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,60 Milliarden USD – ein Plus von 12,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bank Of Ayudhya 1,43 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 2,63 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Bank Of Ayudhya ein Gewinn pro Aktie von 2,29 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,70 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 6,06 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at