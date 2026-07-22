Bank Of Ayudhya mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Bank Of Ayudhya hat am 20.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Bei einem Gewinn je Aktie von 1,13 THB wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 50,21 Milliarden THB umgesetzt, gegenüber 47,35 Milliarden THB im Vorjahreszeitraum.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 1,18 THB sowie einen Umsatz von 42,14 Milliarden THB prognostiziert.

Redaktion finanzen.at