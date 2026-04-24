Bank Of Ayudhya präsentierte Quartalsergebnisse

Bank Of Ayudhya hat am 21.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es stand ein EPS von 0,74 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bank Of Ayudhya noch ein Gewinn pro Aktie von 0,600 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,61 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,40 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at