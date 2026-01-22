Bank Of Ayudhya: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Bank Of Ayudhya ließ sich am 20.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Bank Of Ayudhya die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,96 THB beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,860 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Bank Of Ayudhya mit einem Umsatz von insgesamt 51,62 Milliarden THB abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 48,46 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren, um 6,52 Prozent gesteigert.

Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,923 THB geschätzt. Der Umsatz war auf 39,67 Milliarden THB geschätzt worden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 4,31 THB, nach 4,04 THB im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 198,47 Milliarden THB. Im Vorjahreszeitraum waren 201,27 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,22 THB und einem Umsatz von 160,32 Milliarden THB für das Geschäftsjahr ausgegangen.

Redaktion finanzen.at