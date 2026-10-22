Bank Of Ayudhya: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Bank Of Ayudhya äußerte sich am 20.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,18 THB ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,19 THB erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 49,41 Milliarden THB beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 52,12 Milliarden THB umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at