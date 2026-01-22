Bank Of Ayudhya: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Bank Of Ayudhya hat am 20.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,96 THB ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,860 THB erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,52 Prozent auf 51,62 Milliarden THB. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 48,46 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 0,923 THB sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 39,67 Milliarden THB gelegen.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 4,31 THB. Im Vorjahr waren 4,04 THB je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Bank Of Ayudhya im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 1,39 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 198,47 Milliarden THB. Im Vorjahr waren 201,27 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 4,22 THB sowie einem Umsatz in Höhe von 160,32 Milliarden THB gerechnet.

Redaktion finanzen.at