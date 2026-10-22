Bank Of Ayudhya stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Bank Of Ayudhya hat am 20.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0,71 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,740 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 1,49 Milliarden USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,61 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at