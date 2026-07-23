Bank Of Ayudhya verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Bank Of Ayudhya veröffentlichte am 20.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,69 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,680 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Bank Of Ayudhya im vergangenen Quartal 1,54 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bank Of Ayudhya 1,43 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at