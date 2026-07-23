Bank Of Ayudhya vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Bank Of Ayudhya hat am 20.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 1,13 THB. Im Vorjahresquartal hatte Bank Of Ayudhya ebenfalls ein EPS von 1,13 THB je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Bank Of Ayudhya im vergangenen Quartal 50,21 Milliarden THB verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bank Of Ayudhya 47,35 Milliarden THB umsetzen können.

Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 1,18 THB gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 42,14 Milliarden THB taxiert.

Redaktion finanzen.at