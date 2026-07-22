Bank Of Ayudhya: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Bank Of Ayudhya stellte am 20.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Mit einem EPS von 1,13 THB lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Bank Of Ayudhya mit 1,13 THB je Aktie genauso viel verdiente.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 47,35 Milliarden THB generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 50,21 Milliarden THB ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at