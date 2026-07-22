|
22.07.2026 06:31:29
Bank Of Ayudhya: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Bank Of Ayudhya stellte am 20.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Mit einem EPS von 1,13 THB lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Bank Of Ayudhya mit 1,13 THB je Aktie genauso viel verdiente.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 47,35 Milliarden THB generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 50,21 Milliarden THB ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!