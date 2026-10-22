Bank Of Ayudhya: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Bank Of Ayudhya präsentierte am 20.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,18 THB beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,19 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5,20 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 49,41 Milliarden THB. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 52,12 Milliarden THB umgesetzt.

Redaktion finanzen.at