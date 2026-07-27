Bank of Baroda hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Bank of Baroda hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 3,45 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,71 INR je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bank of Baroda im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,58 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 413,17 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 384,04 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at