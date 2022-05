Bank of Baroda mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Bank of Baroda hat sich am 13.05.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2022 beendeten Quartals geäußert.

Es stand ein EPS von 3,43 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bank of Baroda noch ein Gewinn pro Aktie von -2,110 INR in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,43 Prozent auf 115,45 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 119,55 Milliarden INR gelegen.

Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 4,38 INR gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 115,45 Milliarden INR taxiert.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 14,06 INR. Im letzten Jahr hatte Bank of Baroda einen Gewinn von 1,60 INR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 441,05 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 7,12 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 411,74 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Gewinn von 14,89 INR je Aktie sowie einen Umsatz von 444,97 Milliarden INR ausgegeben.

Redaktion finanzen.at