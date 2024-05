Bank of Baroda: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Bank of Baroda lud am 10.05.2024 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 9,92 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bank of Baroda ein EPS von 10,16 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 376,11 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 325,28 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 8,90 INR hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 141,11 Milliarden INR erwartet.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 36,29 INR. Im letzten Jahr hatte Bank of Baroda einen Gewinn von 28,82 INR je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Bank of Baroda in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 26,31 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1 417,79 Milliarden INR im Vergleich zu 1 122,42 Milliarden INR im Vorjahr.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Gewinn von 33,67 INR je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 584,45 Milliarden INR beziffert.

