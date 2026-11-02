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02.11.2026 06:31:29
Bank of Baroda: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Bank of Baroda lud am 30.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 13,03 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bank of Baroda ein EPS von 9,93 INR je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19,12 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 457,84 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 384,34 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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