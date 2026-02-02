|
Bank of Baroda: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Bank of Baroda lud am 30.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 10,53 INR gegenüber 10,08 INR im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,01 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 377,32 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 399,99 Milliarden INR ausgewiesen.
