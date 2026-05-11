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11.05.2026 06:31:29
Bank of Baroda stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Bank of Baroda lud am 08.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 11,22 INR gegenüber 10,48 INR im Vorjahresquartal.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,23 Prozent auf 399,88 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 398,96 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 38,38 INR beziffert. Im Jahr zuvor waren 40,06 INR je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Bank of Baroda mit einem Umsatz von insgesamt 1 568,25 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1 526,95 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 2,71 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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