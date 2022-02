Bank of Baroda: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Bank of Baroda präsentierte in der am 05.02.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2021 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,81 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bank of Baroda ein EPS von 2,30 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 111,00 Milliarden INR gegenüber 106,44 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 3,89 INR sowie einem Umsatz von 110,91 Milliarden INR gerechnet.

Redaktion finanzen.at