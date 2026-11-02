Bank of Beijing (A) informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Bank of Beijing (A) präsentierte am 31.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Bank of Beijing (A) 0,270 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Mit einem Umsatz von 31,05 Milliarden CNY, gegenüber 34,12 Milliarden CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 9,00 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at