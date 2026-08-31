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31.08.2026 06:31:29
Bank of Beijing (A) stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Bank of Beijing (A) hat am 28.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Bei einem Gewinn je Aktie von 0,33 CNY wurde das EPS des Vorjahres getroffen.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 33,10 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 35,29 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 0,208 CNY prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 16,94 Milliarden CNY umgesetzt wurden.
Redaktion finanzen.at
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