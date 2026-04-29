Bank of Beijing (A) stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bank of Beijing (A) hat am 27.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 0,38 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bank of Beijing (A) 0,120 CNY je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bank of Beijing (A) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,70 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 35,13 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 35,37 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,780 CNY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 1,07 CNY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 2,77 Prozent auf 141,24 Milliarden CNY. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 137,32 Milliarden CNY gelegen.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn von 0,937 CNY je Aktie sowie einem Umsatz von 68,65 Milliarden CNY gelegen.

Redaktion finanzen.at