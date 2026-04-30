Bank Of Changsha A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Bank Of Changsha A präsentierte in der am 28.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,57 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,540 CNY je Aktie generiert.

Umsatzseitig standen 11,60 Milliarden CNY in den Büchern – ein Minus von 4,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bank Of Changsha A 12,14 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at