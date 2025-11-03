Bank Of Changsha A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Bank Of Changsha A lud am 31.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei 0,52 CNY. Im Vorjahresquartal hatte Bank Of Changsha A ebenfalls ein EPS von 0,520 CNY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bank Of Changsha A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,03 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 12,15 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 11,35 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at