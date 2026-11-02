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02.11.2026 06:31:29
Bank Of Changsha A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Bank Of Changsha A hat am 31.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es stand ein EPS von 0,56 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bank Of Changsha A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,520 CNY in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 14,20 Prozent auf 10,42 Milliarden CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12,15 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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