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24.04.2026 06:31:29
Bank Of Chengdu A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Bank Of Chengdu A hat am 22.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf 0,83 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,710 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Bank Of Chengdu A 11,53 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 11,58 Milliarden CNY umgesetzt worden.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,707 CNY sowie einem Umsatz von 6,20 Milliarden CNY in Aussicht erwartet.
Redaktion finanzen.at
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