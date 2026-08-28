Bank Of Chengdu A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Bank Of Chengdu A hat am 26.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,88 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bank Of Chengdu A ein EPS von 0,850 CNY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,19 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 12,81 Milliarden CNY, während im Vorjahreszeitraum 12,18 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,885 CNY sowie einen Umsatz von 6,58 Milliarden CNY prognostiziert.

Redaktion finanzen.at