Bank Of Chengdu A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Bank Of Chengdu A lud am 28.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,68 CNY, nach 0,750 CNY im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat Bank Of Chengdu A 11,92 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11,62 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 0,740 CNY je Aktie sowie einen Umsatz 5,49 Milliarden CNY prognostiziert.

Redaktion finanzen.at