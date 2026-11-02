Bank of China: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Bank of China lud am 30.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,04 SGD, nach 0,030 SGD im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bank of China im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,67 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 58,79 Milliarden SGD. Im Vorjahresviertel waren 55,11 Milliarden SGD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at