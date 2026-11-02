|
02.11.2026 06:31:29
Bank of China: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Bank of China lud am 30.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,04 SGD, nach 0,030 SGD im Vorjahresvergleich.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bank of China im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,67 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 58,79 Milliarden SGD. Im Vorjahresviertel waren 55,11 Milliarden SGD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!