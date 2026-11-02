Bank of China: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Bank of China lud am 30.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 0,23 HKD gegenüber 0,200 HKD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Bank of China im vergangenen Quartal 351,77 Milliarden HKD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bank of China 330,60 Milliarden HKD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at