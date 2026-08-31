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31.08.2026 06:31:29
Bank of China: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Bank of China präsentierte am 28.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Mit einem EPS von 0,04 SGD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Bank of China mit 0,040 SGD je Aktie genauso viel verdiente.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 55,25 Milliarden SGD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Bank of China einen Umsatz von 54,15 Milliarden SGD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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