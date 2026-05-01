Bank of China gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Bank of China hat am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,22 HKD. Im Vorjahresviertel waren 0,200 HKD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,66 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 335,18 Milliarden HKD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 354,14 Milliarden HKD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at