|
01.05.2026 06:31:29
Bank of China gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Bank of China hat am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,22 HKD. Im Vorjahresviertel waren 0,200 HKD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,66 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 335,18 Milliarden HKD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 354,14 Milliarden HKD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!