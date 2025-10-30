Bank of China hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Bank of China hat am 28.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Bank of China hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,71 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,680 USD je Aktie gewesen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 44,64 Milliarden USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 42,27 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at