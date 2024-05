Bank of China legte Quartalsergebnis vor

Bank of China hat am 30.04.2024 die Bücher zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Bank of China hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,621 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,686 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,37 Prozent zurück. Hier wurden 22,22 Milliarden USD gegenüber 23,99 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 0,646 USD je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 22,06 Milliarden USD für das Quartal in Aussicht gestellt.

