Bank of China Limited, Zweigniederlassung Frankfurt am Main: BaFin setzt Geldbuße fest

Die Finanzaufsicht BaFin hat eine Geldbuße in Höhe von 120.000 Euro gegen die Bank of China Limited, Zweigniederlassung Frankfurt am Main, festgesetzt. Der Grund dafür: Das Institut hatte die Großkreditobergrenze überschritten und damit gegen die Anforderungen der europäischen Kapitaladäquanzverordnung (Capital Requirements Regulation - CRR) verstoßen. Weiter zum vollständigen Artikel bei BaFin Zum vollständigen Artikel