Bank of China mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Bank of China hat am 28.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,24 HKD, nach 0,230 HKD im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,26 Prozent auf 356,29 Milliarden HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 335,30 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at