Bank of China öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Bank of China hat sich am 30.03.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2021 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,100 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,150 CNY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 135,50 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 133,08 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 0,100 CNY prognostiziert, während der Umsatz bei 135,50 Milliarden CNY erwartet worden war.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,700 CNY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Bank of China ein Gewinn pro Aktie von 0,610 CNY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 605,72 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 567,65 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 0,675 CNY belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 592,46 Milliarden CNY gerechnet.

Redaktion finanzen.at