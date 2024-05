Bank of China präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Bank of China hat am 30.04.2024 das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,180 CNY, nach 0,190 CNY im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,12 Prozent auf 161,04 Milliarden CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 166,22 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,187 CNY erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 159,62 Milliarden CNY belaufen hatte.

Redaktion finanzen.at