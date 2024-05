Bank of China präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Bank of China hat am 30.04.2024 das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,180 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,190 CNY je Aktie erzielt worden.

Bank of China hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 161,04 Milliarden CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 166,22 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,187 CNY sowie einen Umsatz von 159,62 Milliarden CNY prognostiziert.

Redaktion finanzen.at