Bank of China präsentierte Quartalsergebnisse

Bank of China hat am 28.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,76 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,740 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 45,47 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 5,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 42,96 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at