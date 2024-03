Bank of China stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Bank of China hat am 29.03.2024 die Bücher zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,32 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 153,21 Milliarden CNY, während im Vorjahreszeitraum 151,20 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 0,210 CNY sowie einem Umsatz von 137,61 Milliarden CNY gerechnet.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,756 CNY gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 636,11 Milliarden CNY geschätzt.

Redaktion finanzen.at